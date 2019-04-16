Знаменитая модель подразнила народ обнаженной грудью (видео)
27-летняя знаменитость станцевала, стоя спиной к объективу. Из одежды на Ратажковски были только узкие светлые джинсы. Подписчиков это еще больше раздразнило – в комментариях Эмили умоляют повернуться к камере.
Фолловеры Эмили Ратажковски высоко оценили ее достоинства, оставив множество комментариев. Пользователи из России тоже не прошли мимо поста американской модели – отметив, что девушка принципиально не снимается в одежде.
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