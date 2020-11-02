Вскрылась правда о страшной болезни принца Уильяма

Стало известно, что герцог Кембриджский не жалел себя и работал в обычном режиме. В результате заболевание переросло в тяжелую форму. В какой-то момент принц Уильям испытывал трудности с дыханием, что заставило его близких очень переживать.
Позже член монаршей династии был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке. За ним ухаживали дворцовые врачи.
Выяснилось, что принц Уильям принял решение о неразглашении своего диагнозе, потому что это могло вызвать панику в обществе на фоне новостей о COVID-19 у премьер-министра Британии Бориса Джонсона и отца принца Уильяма принца Чарльза. К счастью, принц Уильям смог победить болезнь без осложнений.
Как писали "Дни.ру", у герцога Кембриджского сложные отношения с братом, принцем Гарри. Причин тому множество, и постоянно появляются новые подробности ссоры братьев. Черная кошка между родственниками пробежала несколько лет назад, когда Гарри начал встречаться с актрисой Меган Маркл.
Тогда герцог Сассекский поделился своими планами по поводу будущего с возлюбленной со старшим братом, но реакция его разочаровала. Принц Уильям попросил родственника быть аккуратнее в отношениях с американкой и не торопиться с женитьбой.
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