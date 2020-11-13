Синяки, сломанное ребро, разбитый затылок: подозрительной смертью Цывиной вновь заинтересовались

Смерть звезды кино шокировала многих. Ирина Цывина скончалась два года назад при очень странных обстоятельствах.

Следственный комитет возобновил изучение причин подозрительной смерти известной актрисы. Ведомство проверит множественные травмы, которые получила Ирина Цывина незадолго до кончины.

На данный момент официальная версия следствия такова: знаменитость скончалась от патологии сердечной мышцы – кардиомиопатии. Этот недуг развивается на фоне тяжелых инфекций, аутоиммунных проблем или злоупотребления спиртным.

Цывина умерла 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. Тело артистки обнаружил родной сын Евгений. Актриса скончалась в собственной квартире. Следователям наследник знаменитости сообщил, что его родительница злоупотребляла алкоголем. Между тем близкое окружение Ирины, подозревало, что отпрыск может быть замешан в случившемся.

Тогда на теле умершей звезды кино и сериалов нашли множественные травмы. У Ирины Цывиной зафиксировали гематомы на предплечье, сломанное ребро, проблемы с глазом. У знаменитости был разбит затылок. Никто так и не выяснил, как Ирина получила такие серьезные повреждения.

Как писали "Дни.ру", уже больше года продолжается дележка наследства Ирины Цывиной. Знаменитость оставила после себя три квартиры в Москве и загородный дом. У актрисы двое детей – сын Евгений и дочь Зиновия. Имущество должно быть разделено между отпрысками Цывиной. Между тем, брат и сестра долго не общались, а теперь находятся в состоянии войны.