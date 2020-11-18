Иван Ургант поглумился над госпитализированным другом

В минувшую субботу соведущий Ивана Урганта был госпитализирован. Артиста увезли в одну из больниц Санкт-Петербурга, где его и ввели в искусственную кому. Однако спустя один день Дмитрий Хрусталев был выписан и отправлен домой. Никто из поклонников ведущего не знал, как реагировать на подобную ситуацию.

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