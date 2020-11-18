Иван Ургант поглумился над госпитализированным другом

Накануне артист вышел на связь в эфире вечернего шоу на Первом канале. Ивану Урганту удалось дозвониться коллеге по цеху и разузнать все подробности случившегося. Несмотря на многочисленные вопросы журналистов, телеведущий нашел нужные слова, чтобы поддержать дорогого друга.
Иван Ургант даже раскритиковал Александра Гудкова, временно заменяющего артиста в студии телепрограммы. Если верить словам ведущего, Хрусталев семимильными шагами идет на поправку и даже участвует в редактуре сценария программы.
Однако Иван Ургант не смог удержаться, чтобы не пошутить на тему комы, в которую был введен коллега. Телеведущий намекнул, что благодаря большому количеству медикаментов Дмитрий Хрусталев станет лицом радио, транслирующего расслабляющую музыку.
"Друзья, Мити по прежнему нет сегодня. В данный момент он не может прийти, потому что подписывает контракт – будет рекламным лицом радио "Релакс FM", – подметил шоумен.
Второй соведущий Хрусталева предположил, что коллега, вероятнее всего, постоянно икает. На что Иван Ургант усмехнулся и добавил, что это отличный признак. Ведь, если икает, значит дышит. Сам же Дмитрий не отреагировал на слова давнего товарища, а только, в очередной раз, рассказал, что с ним произошло.
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Почему женщины сейчас доминируют?
Форум
Фигурное катание женщины
Парень и девушка должны постоянно видеться?