83-летнего Виктюка доставили в реанимацию с коронавирусом

Вечером 27 октября телеграм-канал Baza сообщил о переводе Романа Виктюка в реанимацию городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных. До того, как состояние режиссера резко ухудшилось, он находился в отделении второй терапии.
Спустя несколько минут издание РИА Новости уточнили эту информацию у представителя театра Виктюка. Он подтвердил печальную новость. Поклонники молятся за здоровье Романа Григорьевича и надеются, что его организм сможет противостоять инфекции.
Напомним, что в этот же день появилась информация о госпитализации Евгения Петросяна. Артисту поставили предварительный диагноз "коронавирус". Позже адвокат Сергей Жорин пояснил: юморист сам поехал в больницу, чтобы пройти обследование. Мол, Петросян чувствует себя хорошо.
Тем временем в России вводится всеобщий масочный режим из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в местах массового скопления людей: магазинах, общественном транспорте и даже лифтах.
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