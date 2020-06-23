Директор театра Виктюка обвинен в изнасиловании

21-летняя девушка рассказала, что директор театра Романа Виктюка Валерий Райков стал приставать к ней, когда она приехала к нему в гости, чтобы обсудить рабочие вопросы. Начальник пригласил секретаря за стол и предложил выпить.
Девушка уверяет, что она выпила немного, но опьянела достаточно быстро. В какой-то момент ее сознание помутилось, она не могла контролировать ситуацию. Поэтому Валерию Николаевичу удалось взять подчиненную силой.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, девушка на самом деле подверглась насилию. Райков, в свою очередь, отрицает, что причастен к этому. Слова своей секретарши он назвал чушью. "Понятия не имею, о чем идет речь", – сказал Валерий Николаевич изданию "Газета.ru". Роман Виктюк также считает, что девушка лжет. "Это вранье! У него жена!", – заявил режиссер.
Раньше Валерий Райков занимал пост руководителя Саратовского театра юного зрителя, был заместителем художественного руководителя Большого драматического театра имени Товстоногова, а также директором театра "Современник". Театром Романа Виктюка он начал руководить в 2015 году.
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