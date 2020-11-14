Подозревают коронавирус: соведущий "Вечернего Урганта" Хрусталев госпитализирован

Российский шоумен, соведущий шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Санкт-Петербурге. 41-летний артист находится в больнице №40 Сестрорецка.
СМИ подозревают, что у Хрусталева заподозрили коронавирус COVID-19, поскольку в медучреждении занимаются лечением заразившихся инфекцией людей, сообщает телеграм-канал Mash.
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