Без родственников: умершего в одиночестве Джигарханяна похоронят чужие люди

Первая жена актера Алла Ванновская умерла в психиатрической больнице. Вторая – Татьяна Власова – уже давно живет в Америке. Там же, и где и пасынок актера – Степан Джигарханян. В Кстати, в 1999 году и сам актер получил грин-карту по квоте правительства США для выдающихся деятелей искусства. Но сегодня из-за закрытых границ и пандемии коронавируса приехать в Россию его родственники, скорее всего, не смогут...
"По причине пандемии COVID-19 Посольство США в Москве рекомендует гражданам США не ездить в Россию, – говорится на сайте американского посольства. – Российская Федерация относится к числу стран, в наибольшей мере затронутых пандемией COVID-19. Но возможности системы здравоохранения ограничены, и адекватная помощь может быть недоступна повсеместно. Гражданам США с туристическими визами, у которых имеются родственники в России (супруги, дети, родители и т. д.) обычно НЕ разрешается въезд по действующим правилам в отношении COVID-19".
Третья жена актера – киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – посещать панихиду и участвовать в ее подготовке тоже не будет. "На похороны его идти я не планирую. Во-первых, он сам не любил эти траурные мероприятия, во-вторых, я меньше всего хотела бы видеть его в гробу. Хотела бы запомнить своего Джигочку живым, здоровым, веселым", – пояснила она "Дни.ру".
Таким образом, все скорбные заботы лягут, вероятно, на чужих людей – театр, которым актер руководил с 1996 года, и его друга Артура Согомоняна. Посильную помощь, вероятно, окажет и посольство Армении в России.
Артист будет похоронен 17 ноября на престижном Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая в 1987 году погибла от отравления угарным газом в стоявшем в гараже автомобиле с работающим двигателем...
Напомним, причиной смерти Армена Борисовича стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний.
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