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Без родственников: умершего в одиночестве Джигарханяна похоронят чужие люди

Без родственников: умершего в одиночестве Джигарханяна похоронят чужие люди

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Армен Джигарханян умер в больнице на 86-м году жизни. Отправили его туда друзья. Судя по всему, им же придется и хоронить актера.

Продолжение: Друг раскрыл подробности предстоящей церемонии прощания с Джигарханяном
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Первая жена актера Алла Ванновская умерла в психиатрической больнице. Вторая – Татьяна Власова – уже давно живет в Америке. Там же, и где и пасынок актера – Степан Джигарханян. В Кстати, в 1999 году и сам актер получил грин-карту по квоте правительства США для выдающихся деятелей искусства. Но сегодня из-за закрытых границ и пандемии коронавируса приехать в Россию его родственники, скорее всего, не смогут...

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"По причине пандемии COVID-19 Посольство США в Москве рекомендует гражданам США не ездить в Россию, – говорится на сайте американского посольства. – Российская Федерация относится к числу стран, в наибольшей мере затронутых пандемией COVID-19. Но возможности системы здравоохранения ограничены, и адекватная помощь может быть недоступна повсеместно. Гражданам США с туристическими визами, у которых имеются родственники в России (супруги, дети, родители и т. д.) обычно НЕ разрешается въезд по действующим правилам в отношении COVID-19".

Третья жена актера – киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – посещать панихиду и участвовать в ее подготовке тоже не будет. "На похороны его идти я не планирую. Во-первых, он сам не любил эти траурные мероприятия, во-вторых, я меньше всего хотела бы видеть его в гробу. Хотела бы запомнить своего Джигочку живым, здоровым, веселым", – пояснила она "Дни.ру".

Таким образом, все скорбные заботы лягут, вероятно, на чужих людей – театр, которым актер руководил с 1996 года, и его друга Артура Согомоняна. Посильную помощь, вероятно, окажет и посольство Армении в России.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Артист будет похоронен 17 ноября на престижном Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая в 1987 году погибла от отравления угарным газом в стоявшем в гараже автомобиле с работающим двигателем...

Напомним, причиной смерти Армена Борисовича стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний.

Автор: 14 ноября 2020, 17:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
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Цимбалюк-сгинь!!... Прекратите упоминать о ней, ДНИ! ПУСТЬ катится в Украину. Воровка конченая!!
Гость
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ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ!! ЗЕМЛЯ ПУХОМ! 💖💖💖
Гость
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о у полвогубкина сезон начался, каждый день пару статеек кропает с дерьмовщиной, все как под копирку
не устала рука, правая?
Гость
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губкин, может быть для тебя все друзья - чужие, тк ты дебил и питарас
а у Джигарханяна будет нескончаемый поток друзей и поклонников
на твоих будет какой нибудь одинокий <цензура> из 90-<цензура>
Гость
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Страшная дешёвка и мразь! Любительница прыгать на костях покойных! Опасные попрыгушки, цибалюха, боженька все видит...
Гость
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Да кто бы тебя подпустит. Люди тебя разорвут в клочья. Надеемся, что украденные деньги вернёшь для достойного погребения.
И оставайся навеки отверженной. Ты это заслужила, мразь.
1

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