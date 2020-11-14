"Он был моим отцом!": рыдающая Кравец раскрыла правду об отношениях с умершим Джигарханяном

"В последний раз я видела Армена Джигарханяна я видела осенью прошлого года на похоронах Марка Захарова, – рассказала Алена Кравец. – Тогда он уже был очень плох – его под руку в "Ленком" вел друг Артур Согомонян".
А когда мэтр попал в больницу, Кравец начала собираться, искать самый красивый парик и сексуальное платье. Ведь актер так любил женскую красоту и юные тела! "Я собрала Джигарханяну фруктов, консервов, печенья и решила ехать навещать, – вспоминает Алена. – Говорила с Виталиной Цымбалюк-Романовской – третьей женой Армена Борисовича – и она мне рассказала, что он любит, от чего ему лучше воздержаться. Очень хотела его порадовать, поддержать!"
Пояснила Кравец и причину такого трепетного отношения к мэтру. "Он был моим отцом, – шокировала Алена признанием. – Отцом в профессии. Ведь я по его фильмам училась, как вести себя в кадре, как чувствовать партнера, как работать мимикой. А по работам в театре училась сценическим приемам – не пропустила почти ни единого спектакля с ним!"
Кравец заверила, что теперь собирается и на похороны мэтра, который ориентировочно состоятся во вторник на одном из главных кладбищ Москвы.
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