Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову

Михаил Боярский в личном блоге высказался на тему современного кино и актеров, которые сейчас играют в фильмах. Особенно он уделил внимание резидентам Comedy Club: Гарику Харламову и Сергею Светлакову.

Исполнитель роли Д'Артаньяна рассказал, что вырос на работах Фаины Раневской и Аркадия Райкина, а также отдельно отметил гениальность чеховского юмора – тонкого, глубокого. По словам артиста, сейчас совсем все по-другому, и нынешние писатели-сатирики уже иного пошиба.

Михаил Боярский заявил, что ему никогда не был близок юмор Евгения Петросяна, но вот ребята из Comedy Club заставляют его улыбаться. "Это замечательное хулиганство. Это на грани, но это смешно", – отметил артист. По словам знаменитости, мастерством прекрасно владеют Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Гарик Харламов.

Однако, по мнению актера, стоит юмористам добраться до серьезного кино, и тут же начинается балаган. "Они все пропадают. Это не их работа", – считает Михаил Боярский. Знаменитость уверена, что парням из Comedy Club не стоит выходить из свои амплуа, так как у них не получается сыграть характер, как это делали великие комедийные актеры.

Напомним, накануне стало известно, что Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусной пневмонией в одну из столичных больниц. У артиста сильное поражение легких – 25%, врачи оценивают состояние звезды как тяжелое.