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Популярная российская певица попала в жуткую аварию

Популярная российская певица попала в жуткую аварию

Клава Кока. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Клава Кока отправилась на гастроли в солнечную Ялту. Теперь девушка запомнит эту поездку на всю жизнь. Ведь именно здесь она впервые пострадала в ДТП.
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Молодая солистка рассчитывала на радушный прием крымских поклонников. Но вместо этого чуть не заработала сотрясение головного мозга.

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Команда Клавы Коки пыталась успеть на мероприятие, проходившее в Ялте. Однако на пути из аэропорта им повстречался агрессивный водитель, врезавшийся в их автомобиль. В итоге исполнительнице очень повезло, и она практически не пострадала.

Клава пожаловалась на сильную головную боль. По словам артистки, она впервые оказалась в подобной ситуации, поэтому не очень понимала, как ей нужно было действовать дальше.

"Кружится голова и болит сильно. Надеюсь не сотрясение. Был ушиб. Просто пытались успеть на концерт", – обратилась к поклонникам звезда.

Чуть позже Кока показала последствия столкновения на дороге. Машину явно ждет капитальный ремонт и значительное вложение артистки. Напомним, что Клава прилетела на очередное выступление в Крыму.

Еще ночью исполнительница отмечала день рождения своего коллеги и жаловалась на сбитый режим. Видимо, певица даже не успела выспаться перед долгожданной поездкой. Остается только надеяться, что состояние Клавы со временем не ухудшится.

Многочисленные поклонники уже посоветовали звезде обратиться в медицинское учреждение и сделать рентген. Пользователи социальной сети посетовали, что сотрясение может "проявить" себе и через несколько дней.

Автор: 1 ноября 2020, 17:22 Источник: Инстаграм Клавы Коки ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость
Ответить
популярная кто? российская что?! певица Кто? клава что? Кока? что за <цензура>?!
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