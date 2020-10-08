Дочь Меладзе купила квартиру в новостройке

Девушка похвасталась тем, что она скоро переедет. Сейчас в доме, где будет жить дочь Валерия Меладзе, заканчивается ремонт. Инга сообщила, что до конца строительных работ осталась всего пара месяцев.
Наследница исполнителя поселится в элитном жилом комплексе около Рублевского шоссе, передает "7Дней". Жить в новой квартире Инга планирует вместе со своим избранником – Денисом Давыдовым.
Напомним, летом стало известно, что девушка встречается с креативным директором студии дизайна N3 Design. Влюбленные показали фото с совместного отпуска в Сочи.
Как писали "Дни.ру", Валерий Меладзе очень тепло принял Дениса Давыдова в свою семью. Артист был рад, что дочь развелась с марокканским журналистом Нури Вергезе. Этот брак Инги продлился всего полтора года.
У Валерия Меладзе есть три дочери от бывшей жены Ирины – Инга, София и Арина.
В 2014 году певец женился на Альбине Джанабаевой, которая родила певцу двух сыновей: Константина и Луку.
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