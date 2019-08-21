"Пора кушать нормально": Меладзе отчитал нездорово похудевшую дочь

У вокалиста пятеро детей. Три дочери Инга, София и Арина родились в первом браке артиста с Ириной Малухиной. Двоих сыновей – Константина и Луку – Валерию Меладзе подарила вторая супруга Альбина Джанабаева.
Несмотря на то, что Инга, София и Арина уже взрослые, певец не перестает опекать их. Артист часто проводит время с наследницами и следит за их аккаунтами в соцсетях.
Недавно в комментариях к публикации 20-летней Софии в Instagram Валерий Меладзе отчитал отпрыска, написав, что девушке "пора кушать нормально". Артист согласился с высказыванием старшей наследницы Инги, которая попросила сестру пересмотреть питание, так как ее худоба уже становится нездоровой.
"Софьюшка, Инга права. Пора кушать нормально", – отметила звезда.
София Меладзе не похожа на представителей "золотой молодежи". Она не стремится к публичности. Как сообщает издание Teleprogramma.pro, 20-летняя София закрыла свой профиль в Instagram от посторонних.
Напомним, не так давно появились слухи о том, что старшая дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе. По словам друзей наследницы звезды, отношения супругов изжили себя. Сама Инга до сих пор не может смириться с мыслью о разрыве и старается не обсуждать эту тему с близкими.
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