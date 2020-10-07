Вскрылись неожиданные данные об интимной жизни дочери Конкина

Сожитель погибшей дочери Владимира Конкина Михаил Серов стал гостем студии шоу "На самом деле" Первого канала. Мужчина признался, что никогда не любил Софию.



Сейчас любовника наследницы актера подозревают в причастности к смерти 32-летней Софии Конкиной. Девушке было с ним не очень комфортно из-за его желания все тотально контролировать. Адвокат звездной семьи Юлия Нитченко провела свое расследование.

Судя по сообщениям в телефоне утонувшей, та планировала уйти от Михаила Серова. Юрист заявила, что знает о том, что у Софии с избранником не было интимной жизни. У наследницы артиста и ее бойфренда были проблемы в отношениях: он следил за ней, подслушивал разговоры.

Также адвокат сообщила, что дочь Владимира Конкина была в хорошем настроении за несколько часов до трагедии. Когда она покупала вино, то даже пританцовывала. Михаил прошел проверку на детекторе лжи, так как хотел доказать, что не причастен к гибели любовницы.

Эксперты выяснили, что мужчина ни с кем не вступал в сговор, чтобы убить Софию, а также не был с ней в бассейне. Известно, что девушка говорила с Михаилом в последний раз вечером 22 сентября – до того как пойти в бассейн в фитнес-клубе.

По словам Нитченко, из-за Серова умер любимый попугай Алисы, 11-летней дочери погибшей. Она сообщила, что девочка была в бешенстве от того, что Михаил кормит попугая печеньем и открывает балкон, тогда как птице было необходимо тепло.