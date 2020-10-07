Вскрылись неожиданные данные об интимной жизни дочери Конкина

Сейчас любовника наследницы актера подозревают в причастности к смерти 32-летней Софии Конкиной. Девушке было с ним не очень комфортно из-за его желания все тотально контролировать. Адвокат звездной семьи Юлия Нитченко провела свое расследование.
Судя по сообщениям в телефоне утонувшей, та планировала уйти от Михаила Серова. Юрист заявила, что знает о том, что у Софии с избранником не было интимной жизни. У наследницы артиста и ее бойфренда были проблемы в отношениях: он следил за ней, подслушивал разговоры.
Также адвокат сообщила, что дочь Владимира Конкина была в хорошем настроении за несколько часов до трагедии. Когда она покупала вино, то даже пританцовывала. Михаил прошел проверку на детекторе лжи, так как хотел доказать, что не причастен к гибели любовницы.
Эксперты выяснили, что мужчина ни с кем не вступал в сговор, чтобы убить Софию, а также не был с ней в бассейне. Известно, что девушка говорила с Михаилом в последний раз вечером 22 сентября – до того как пойти в бассейн в фитнес-клубе.
По словам Нитченко, из-за Серова умер любимый попугай Алисы, 11-летней дочери погибшей. Она сообщила, что девочка была в бешенстве от того, что Михаил кормит попугая печеньем и открывает балкон, тогда как птице было необходимо тепло.
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