Своя миссия: зачем Меган Маркл и принцу Гарри лететь в Африку

Королевский эксперт и британский историк Роберт Лейси написал новую книгу об отношениях двух принцев "Битва братьев: Уильям и Гарри – дружба и вражда". Автор считает, что королева Елизавета прекрасно понимала, насколько некомфортно Меган Маркл во дворце. Вместе с супругой страдал и внук королевы, принц Гарри. Он сильно переживал за жену.
Королева не была готова к тому, что Гарри и Меган отрекутся от дворцовых обязанностей. Она планировала отправить их на несколько лет в Африку отдохнуть от внимания общественности. Там они продолжили бы выполнять свою миссию, но при этом на них бы уже не так давили.
"Трагедия заключалась в том, что королева на самом деле хотела собрать всех вместе, а не разделить", – написал автор книги.
Теперь Елизавете остается лишь поддерживать связь с любимым внуком. Возможно, пара прилетит в Великобританию на Рождество.
После того, как герцог и его супруга перестали подчиняться дворцовому протоколу, их жизнь заиграла новыми красками. В солнечной Калифорнии Гарри узнал о настоящем серфинге. Перебравшись к океану, молодоженам представились возможными все возможности.
Недавно герцоги Сассекские порадовали фанатов новым появлением на публике. Супруги выступили в рамках Месяца афроамериканской истории, который ежегодно отмечают в США и Канаде. Меган и Гарри вышли на связь из гостиной своего нового дома в Калифорнии.
Ранее "Дни.ру" писали, что Меган Маркл порадовала своего мужа необычным сюрпризом.
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