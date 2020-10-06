"Очень тяжело": оказавшаяся с ребенком и без работы Захарова начала на всем экономить

"Непьеса для двоих" – один из самых успешных спектаклей столичной "Школы современной пьесы". Играющие в нем Елена Захарова и Марат Башаров полюбились публике своим тандемом. На открытии 32 сезона театра с актрисой встретился корреспондент "Дни.ру".

"Я надеюсь, никакие карантинные ограничений в Москве снова не введут и театры не закроют, иначе я без работы просто вскроюсь, – вздыхает актриса. Она рассказала, что во время минувшей долгой весенне-летней самоизоляции она выступала с онлайн-концертами, но в основном занималась простыми бытовыми вещами "Играла с ребенком, много читала, готовила", – вспоминает актриса те непростые для всех времена. Дочь, которой скоро исполнится три года, не давала грустить и скучать!

Отсутствие полноценной работы и дохода сказалось на 44-летней Елене Захаровой не лучшим образом. "Было очень тяжело, – признается она. – Мне пришлось серьезно пересматривать какие-то взгляды на вещи, начать экономить, даже залезть в кубышку – слава богу, у меня были накопления. И проела я за время карантина не все".

Певцам в этом плане приходилось проще – нет-нет, да и случались у них нелегальные концерты, закрытые выступления, ведь свадьбы и юбилеи никто не отменял. Многие же начали пробовать себя в новым качестве – например, юморист Геннадий Ветров занялся живописью. А актерам театра и кино податься было некуда.