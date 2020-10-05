"Рубец на все сердце": избранник поделился болью после расставания с Боярской

Елизавета Боярская замужем за Максимом Матвеевым уже десять лет. Поэтому мало кто помнит, что раньше актриса встречалась новосибирским актером Павлом Поляковым. Молодой человек не забывает былую любовь. Он иногда видится с экс-возлюбленной.

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