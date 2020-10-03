Королевские забавы: Меган Маркл порадовала принца необычным сюрпризом

Совместная жизнь принца Гарри и Меган Маркл претерпела серьезные изменения после долгожданного переезда в Калифорнию. Начнем с того, что молодожены перестали быть членами королевской семьи. А теперь они решили и вовсе заняться экстремальными видами спорта.

После того, как герцог и его супруга перестали подчиняться дворцовому протоколу, в их жизни появились совершенно новые мероприятия. В солнечной Калифорнии Гарри узнал о настоящем серфинге.

Перебравшись поближе к океану, молодожены осознали, что вольны испробовать все 33 удовольствия, которые им предоставили Соединенные Штаты Америки.

Район, в который переехала королевская семья, теперь частенько посещают местные папарацци. На этот раз журналисты подловили Гарри, изучающего знаменитый серферский пляж – Surfrider Beach.

Напомним, что звездная парочка перебазировалась в элитный пригород – Монтесито. Там они купили недвижимость, стоимостью 14 миллионов долларов.

Теперь у принца появилась обоснованная причина заняться профессиональным освоением доски для серфинга. Ведь Меган Маркл сразу же отметила жгучий интерес своего возлюбленного и сделала ему актуальный подарок.

Звезда многосерийного фильма "Форс-мажоры" презентовала Гарри новенький серф и сертификат на индивидуальные курсы с тренером. У принца больше не осталось шансов.

По словам самой Меган Маркл, ее супруг в полном восторге от нового места жительства. И, как мы знаем, даже маленький наследник уже успел насладиться светской жизнью в Калифорнии.