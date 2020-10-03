Королевские забавы: Меган Маркл порадовала принца необычным сюрпризом

После того, как герцог и его супруга перестали подчиняться дворцовому протоколу, в их жизни появились совершенно новые мероприятия. В солнечной Калифорнии Гарри узнал о настоящем серфинге.
Перебравшись поближе к океану, молодожены осознали, что вольны испробовать все 33 удовольствия, которые им предоставили Соединенные Штаты Америки.
Район, в который переехала королевская семья, теперь частенько посещают местные папарацци. На этот раз журналисты подловили Гарри, изучающего знаменитый серферский пляж – Surfrider Beach.
Напомним, что звездная парочка перебазировалась в элитный пригород – Монтесито. Там они купили недвижимость, стоимостью 14 миллионов долларов.
Теперь у принца появилась обоснованная причина заняться профессиональным освоением доски для серфинга. Ведь Меган Маркл сразу же отметила жгучий интерес своего возлюбленного и сделала ему актуальный подарок.
Звезда многосерийного фильма "Форс-мажоры" презентовала Гарри новенький серф и сертификат на индивидуальные курсы с тренером. У принца больше не осталось шансов.
По словам самой Меган Маркл, ее супруг в полном восторге от нового места жительства. И, как мы знаем, даже маленький наследник уже успел насладиться светской жизнью в Калифорнии.
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