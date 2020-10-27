Солистка Little Big раздобрела на десять килограммов: Ушла в жуткий зажор

Софья Таюрская в личном блоге подняла вопрос правильного питания и спорта. Как оказалось, раньше девушка очень долго не могла привести себя в форму, из-за чего невероятно страдала.

Рост у певицы – небольшой, поэтому даже пара лишних килограммов может привести к тому, что фигура будет смотреться громоздко. В своем инстаграм-аккаунте артистка опубликовала два снимка – один за 2016 год, а второй – из недавней фотосессии для мужского журнала.

По словам Софьи Таюрской, четыре года назад она скинула рекордное количество килограммов и добилась идеального веса в 48 кило. Тогда ради этого ей пришлось три месяца питаться овощами и супчиками, а результат не задержался надолго. Из-за постоянных ограничений вес "скакал".

"Я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 килограммов", – пожаловалась артистка. В итоге у Софьи Таюрской начались проблемы со здоровьем – появилось расстройство пищевого поведения.

В какой-то момент певица решила попробовать правильное питание и спорт. При этом вес не уменьшался, но зато формы! За несколько месяцев звезда потеряла 12 сантиметров в талии, а кожа подтянулась и стала упругой. "Я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах", – заявила солистка Little Big.

При этом сейчас девушка есть все, что хочет. Однако не злоупотребляет сладостями и старается не открывать холодильник перед сном. "То, как ты выглядишь, – это твой выбор", – уверена Соня.