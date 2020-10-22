"Такого природа не ожидала": фото выписки Водонаевой из роддома попало в Сеть

Водонаева родила сына в 2010 году от бизнесмена Алексея Малакеева. Телеведущая развелась с отцом мальчика в 2011-ом. Богдан остался жить с матерью.
У Алены особый подход к воспитанию сына. Например, в прошлом году она решила, что наследник не будет ходить в школу. Учителя сами приходят к нему домой. Также Водонаева считает, что Богдану пока не нужны социальные сети. У мальчика есть аккаунт в "Инстаграм", но ведет его сама телеведущая и размещает фото только для родственников.
При этом Алена во многом не отказывает сыну. Богдана привлекает военная тематика и история, поэтому телеведущая организовала особый праздник по случаю дня рождения сына. Мальчик покатался на бронетранспортере и пострелял из автомата.
Накануне Водонаева провела ностальгический вечер с сыном. Телеведущая показала наследнику его первые фотографии, сделанные во время выписки из роддома. На одном из снимком видно, как Алена и Алексей с любовью смотрят на младенца.
Знаменитость не могла не пошутить по поводу своего внешнего вида в тот день. "Какую убогую прическу я себе создала на выписку. Такого природа не ожидала", – написала Водонаева под кадром. Также телеведущая посчитала забавным тот факт, что она сама выносила ребенка из роддома, а не отец. "Папы обычно сыновей выносят, да?!", – посмеялась она.
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