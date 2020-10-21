Водонаева плюнула в отечественных актеров: Либо облезлые, либо с лишним весом

Во вторник телеведущая опубликовала в личном блоге пост с размышлениями на тему внешнего вида российских актеров и актрис. По мнению бывшей участницы "Дома-2", действительно красивых женщин в отечественном кино можно пересчитать по пальцам одной руки. К ним звезда отнесла Анну Чиповскую, Светлану Ходченкову, Юлию Снигирь, а также Елизавету Боярскую.
Алена Водонаева отметила, что ей не нравится лицемерие по отношению к "новым модным лицам" в кино. Телеведущую "воротит", когда поклонники восхищаются внешностью девушек, которые недавно получили известность. "Это здорово, интересно, необычно и вызывает симпатию. Талант есть. Но мы же про красоту", – сокрушается артистка.
Впрочем, российским актерам досталось еще больше. По мнению Алены Водонаевой, сейчас в нашей стране нет ни одного секс-символа. "Либо облезлые, либо с лишим весом", – отметила звезда.
Стоит добавить, "новым модным лицом" сейчас называют Варвару Шмыкову, которая стала одной из героинь сериала "Чики". Девушка выступает за естественность и показывает себя в соцсетях такой, какая она есть – с целлюлитом, морщинами и неидеальной фигурой. В Сети мнения по поводу актрисы разделились. Некоторые считают ее новой иконой бодипозитива в России, другие же унижают за откровенность.
Алена Водонаева отметила, что ей нравится Варвара Шмыкова, пишет "Царьград". "Но ее не назовешь классической красавицей", – уточнила телезвезда.
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