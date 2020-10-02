Принц Гарри определил будущее годовалого сына

В мае прошлого года мир узнал о пополнении в королевской британской семье. Меган Маркл подарила принцу Гарри сына. Малыша называли Арчи.
Это событие прошло вопреки традициям. Тогда Меган отказалась показывать сына общественности сразу после рождения. Позже Маркл устроила фотосессию с супругом и наследником. Когда снимки опубликовали в Сети, тогда поклонники впервые увидели малыша.
Родители до сих пор стараются меньше показывать Арчи посторонним людям. В будущем же его ждет совершенно другая жизнь. Сассексы хотят, чтобы их сын был известным спортсменом. Гарри будет счастлив, когда его наследник станет отличным игроком в регби.
Эту игру очень любит сам герцог. Гарри планирует попасть на чемпионат мира по регби, который пройдет в следующе году в Великобритании, пишет "Царьград".
К слову, в декабре Сассексы полетят в Лондон. Звездная чета не хочет нарушать давнюю традицию королевской семьи: празднование Рождества в кругу близких. Ради такого события родные готовы забыть ссоры, которые возникли из-за отказа Гарри и Меган от монарших обязанностей и переезда супругов в США.
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