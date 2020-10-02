"Могу потанцевать голой на столе": Наргиз шокировала откровениями о случайном флирте

Четыре года назад певица рассталась с итальянским мужем Филиппом Бальзано. Поклонники судачили, что у звезды случился служебный роман с техником из ее команды. Сегодня Наргиз откровенно рассказала об отношениях.



Звезда вскрыла шокирующую правду о себе и связи с мужчинами. Вот уже шесть лет она встречается с Антоном Ловягиным. Получается, что роман закрутился, когда Наргиз была еще замужем. Но в интервью Денису Ковальскому на ютуб-шоу "День со звездой" она заявила, что никогда не предавала бойфрендов.

Исполнительница хита "Ты – моя нежность" уверила, что с Бальзано она порвала еще до новой любви. Впрочем, сейчас 49-летняя певица наслаждается вниманием мужчин совершенно легально. Она рассказала, что любит флирт, но этом интим на стороне ей не нужен. Наргиз отметила, что ее нынешний бойфренд постоянно терпит ее увлечения другими. Но никакого криминала при этом не происходит. Певица считает себя привлекательной и чувствует постоянное мужское внимание.

"Могу спокойно во время вечеринки скинуть одежду и потанцевать голой на столе", – рассказала Наргиз.

К слову, нынешний возлюбленный младше звезды на 11 лет. Наргиз счастлива в отношениях. Однако ее жизнь омрачает тот факт, что из-за эпидемии она не может увидеться с родными, которые живут в США.