В обуви нельзя! Джиган наплевал на святые обычаи религиозного места на Кавказе

Семья рэпера Джигана и Оксаны Самойловой ведет себя довольно беспринципно. Пара не считается с нормами морали и элементарными общепринятыми правилами. Недавно Оксана наплевала на обвинения в плагиате. Теперь так же самовольно повел себя и ее муж. Однако теперь речь пошла о святом.

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