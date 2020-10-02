В обуви нельзя! Джиган наплевал на святые обычаи религиозного места на Кавказе

Джиган замахнулся на святое. Он не стал соблюдать обычаи религиозного места и прошелся в обуви там, где это не принято. В результате музыканта обвинили в осквернении святилища.
Речь идет о местечке Реком на Кавказе. Снимок на фоне святыни из Цейского ущелья рэпер выложил в своем "Инстаграм". Подписчики затравили исполнителя за то, что он не снял ботинки. Оказывается, мужчинам строго запрещено посещать это место в обуви.
Требование действует для всех мужчин, которые спускаются по паломнической тропе к святилищу. "В это святое место можно только мужчинам и босиком", "В обуви на святой Реком нельзя!" – с негодованием отметили фолловеры.
Ранее "Дни.ру" писали, что Оксану Самойлову обвинили в плагиате. Бизнесвумен запустила собственную линейку косметики. Однако многие заметили, что бренд представляет собой копию косметической продукции американской звезды Кайли.
После шквала критики только что запущенный сайт косметики Оксаны Самойловой закрылся, а в соцсетях компании пользователям перестали отвечать.
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