"Есть, что скрывать": Владимир Конкин всех прогнал после похорон дочери

У известного актера Владимира Конкина умерла дочь. О том, как чувствует себя прославленный артист, рассказал его друг.

32-летняя София Конкина нашла свой последний приют на Пятницком кладбище. Ее положили рядом с могилой матери, несколько лет назад скончавшейся в результате тщетной борьбы с раком. На похоронах присутствовали только самые близкие, родные и друзья. Владимир Конкин рыдал на протяжении всей траурной церемонии.

Друг семьи, ветеран МУРа Алексей Лобарев рассказал: "Владимир Алексеевич слег, он даже не встает. Всех друзей и родных попросил оставить его на время, хочет побыть один. Мы за него, конечно, очень переживаем. Звоним по очереди, чтобы проверить, как себя чувствует. Как-никак, у него два клапана в сердце стоит… "

Ранее в интервью на шоу "Пусть говорят" Владимир Конкин прямо заявил, что его дочь убили. Артист признался, что подозревает в причастности к смерти Софии ее любовника Михаила Серова. Они сошлись три месяца назад на сайте знакомств, вскоре стали жить вместе. Мужчина, к слову, тоже участвовал в передаче, где сообщил, что София выпивала. А еще у нее были проблемы с финансами.

Друг семьи Алексей Лобарев сообщил: "С сожителем дочери, человеком, который утверждает, что София пила, Володя даже общаться не хочет, а вот я с Серовым поговорил и на похоронах, и несколько раз по телефону. Тот, конечно, отрицает все обвинения. Но у нас своя версия случившегося и уже есть несостыковки. Которые говорят о том, что мужчине есть, что скрывать".

Смертью Софии Конкиной занялись правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос, с кем останется жить ее 11-летняя дочь. Так как отец девочки якобы давно не интересуется ею, не выплачивает алиментов и не участвует в ее воспитании, то, скорее всего, наследницу Софии Конкиной будет заберет себе дядя, сын актера.