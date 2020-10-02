Родившая Ирина Слуцкая сообщила о неизлечимом заболевании

Ирина Слуцкая стала новым гостем проекта "Загугли звезду". Известная ведущая, фигуристка ответила на самые провокационные вопросы.

Много лет Ирина Слуцкая страдает от хронического недуга. Она вынуждена постоянно наблюдаться у врачей и принимать лекарства. Неутешительный диагноз – васкулит – прославленной фигуристке поставили 17 лет назад. Это аутоиммунное воспаление стенки сосудов. В процессе развития патология приводит к осложнениям со стороны различных органов, что бывает обусловлено нарушением нормального притока крови.

"Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами", – сообщила Ирина Слуцкая. Помимо этого, отметила спортсменка, она еще страдает астмой. В результате, она всю жизнь "сидит" на сильно действующих препаратах, которые могут спровоцировать неприятные побочные явления.

Однако больше всего Ирина Слуцкая испугалась, когда узнала, что из-за своего заболевания может никогда не стать матерью. "Я напрямую спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор", – рассказывала ранее фигуристка.

К счастью, все сложилось хорошо. У Ирины Слуцкой трое детей. Причем младшую дочь Киру она родила уже после 40 лет. Девочке еще нет и года. Отцом ребенка является Алексей Говырин, с которым спортсменка оформила отношения не так давно.

От первого брака у Ирины Слуцкой подрастают сын Артем и дочь Варвара. Мальчику уже 13 лет. По словам фигуристки, раньше он занимался хоккеем, но сейчас его привлекает небо. Сын спортсменки мечтает стать капитаном воздушного лайнера.