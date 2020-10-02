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Шоу-бизнес
Родившая Ирина Слуцкая сообщила о неизлечимом заболевании

Родившая Ирина Слуцкая сообщила о неизлечимом заболевании

Ирина Слуцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ирина Слуцкая стала новым гостем проекта "Загугли звезду". Известная ведущая, фигуристка ответила на самые провокационные вопросы.
прочитано 1846 раз

Много лет Ирина Слуцкая страдает от хронического недуга. Она вынуждена постоянно наблюдаться у врачей и принимать лекарства. Неутешительный диагноз – васкулит – прославленной фигуристке поставили 17 лет назад. Это аутоиммунное воспаление стенки сосудов. В процессе развития патология приводит к осложнениям со стороны различных органов, что бывает обусловлено нарушением нормального притока крови.

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"Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами", – сообщила Ирина Слуцкая. Помимо этого, отметила спортсменка, она еще страдает астмой. В результате, она всю жизнь "сидит" на сильно действующих препаратах, которые могут спровоцировать неприятные побочные явления.

Однако больше всего Ирина Слуцкая испугалась, когда узнала, что из-за своего заболевания может никогда не стать матерью. "Я напрямую спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор", – рассказывала ранее фигуристка.

К счастью, все сложилось хорошо. У Ирины Слуцкой трое детей. Причем младшую дочь Киру она родила уже после 40 лет. Девочке еще нет и года. Отцом ребенка является Алексей Говырин, с которым спортсменка оформила отношения не так давно.

От первого брака у Ирины Слуцкой подрастают сын Артем и дочь Варвара. Мальчику уже 13 лет. По словам фигуристки, раньше он занимался хоккеем, но сейчас его привлекает небо. Сын спортсменки мечтает стать капитаном воздушного лайнера.

Автор: 2 октября 2020, 12:12 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Стройная Слуцкая блеснула на красной дорожке

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Марина Зимарева
Ответить
Мне кажется об этом ее диагнозе весь мир уже давно знает!
1

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