"Она не содержанка": Максим Дунаевский полностью обеспечивает бывшую жену

Максим Дунаевский старался не афишировать изменений в личной жизни. Спустя некоторое время выяснилось, что музыкальный эксперт решился на разрыв семейных уз. Экс-супруга Дуневского призналась, что подобное решение было для нее полной неожиданностью.

Однако 20-летний стаж позволил Марине Рождественской найти общий язык с разъяренным мужчиной. Остается только гадать, действительно ли Максим Дунаевский не был доволен столь долгим браком. Или композитор нашел себе пассию помоложе?

Папарацци запечатлели, как 75-летний пианист проводил время с молодыми красавицами за спиной у своей супруги. Одну Дунаевский даже публично представил, не обсудив с Рождественской яркое появление на светском мероприятии.

Если верить словам Марины, то их семья уже долгое время претерпевала некоторые трудности. У старшего ребенка только закончился переходный возраст, и родители смогли немного выдохнуть.

Второй причиной напряженных отношений стал переезд матери композитора. Женщина оправилась от тяжелой травмы, которую Максим Дунаевский переживал тяжелее родственницы.

Семейный кризис усугубился разводом. Музыкальный деятель не выдержал натиска требовательных родственников и пустился во все тяжкие. Повезло, что бывшие супруги смогли найти общий язык и грамотно поделили совместно нажитое имущество.

"Мирно все поделили. У него квартира, у меня дом. И он меня сейчас полностью содержит. Мы очень родные люди. Мы скучаем друг по другу и созваниваемся, что-то рассказываем", – откровенно заявила Мария.

Бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения и после завершения бракоразводного процесса. Более того, девушка признается, что до сих пор любит своего экс-супруга.

