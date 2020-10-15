"Потрогал меня": Чумаков пожаловался на домогательства со стороны мужчины

Алексей Чумаков стал новым гостем программы "Алена, блин!". Музыкант рассказал, как в самом начале карьеры стал объектом домогательств.

Дело было во время кастинга к мюзиклу "Чикаго". Тогда продюсером проекта и исполнителем главной роли был Филипп Киркоров. Молодой артист из Тюмени прошел прослушивание первого тура, ему обещали перезвонить. И действительно, через несколько дней парня вновь позвали на просмотр – на этот раз, чтобы оценить его мастерство танцора.

Алексей Чумаков приехал в студию, где должен был проходить кастинг, и увидел огромную очередь. Тогда он подумал, что в ней стоят те, кому назначено показать движения. Молодой артист решил, что ему нужно искать другую комнату, поэтому спокойно обошел всех людей и подошел к двери.

Вдруг Алексей Чумаков заметил, что один парень на него как-то странно смотрит. Певец уточнил у него, где прослушивают на мюзикл. "И он мне говорит, мол, там же. И этот так аккуратненько за передницу меня потрогал", – вспомнил артист. В этот момент Леша был в шоке. Правда, это было единственное, что заставило его уйти в конец очереди.

К сожалению, в тот раз Алексей Чумаков в мюзикл не попал, однако позднее ему все же удалось поработать с Филиппом Киркоровым. Правда, отношения у певцов довольно странные – они то ссорятся, то мирятся. Например, последний громкий скандал случился во время съемок программы "Фактор А".