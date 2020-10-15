Как Первый канал изощренно отомстил певцу Алексею Чумакову

Когда-то Алексей Чумаков был суперзвездой после оглушительного успеха в передаче "Один в один" на Первом канале. Но все изменилось после того, как он стал членом жюри в шоу на "второй кнопке".

Алексей Чумаков стал очередным звездным гостем передачи "Алена, блин!" Он откровенно рассказал о конфликте с Первым каналом. Артист объяснил, как это случилось. По его словам, все началось после того, как он стал победителем передачи перевоплощений "Один в один" на Первом канале. Генеральный директор Константин Эрнст предложил ему стать ведущим нового шоу. Тот согласился. Они подписали контракт.

А до этого к Алексею Чумакову подошел его друг Тимур Вайнштейн и предложил ему через год как победителю стать членом жюри "Один в один". Певец дал утвердительный ответ, они пожали руки.

Пока же артист приступил к съемкам нового шоу на Первом канале. Речь идет о юмористической передаче "Успеть до полуночи". Ведущим, помимо Алексея Чумакова, стал еще и Тимур Родригез. "Шоу никакущее. На мой взгляд, шоу провалилось", – высказал свое мнение Чумаков.

При этом он подчеркнул, что после закрытия программы у него еще оставалось время, когда контракт действовал. А договор был на то, что Алексей Чумаков больше нигде, кроме Первого канала, не может работать ведущим. Или с позволения "шефа" (подразумевается Константи Эрнст).

И тут Алексею Чумакову звонят, уточняют, будет ли он в жюри шоу "Один в один". Тот подтвердил прежние договоренности. И тут ему сообщили, что эта передача будет идти на "второй кнопке". Певец понял, что оказался в крайне щекотливом положении. А тут еще с ним связался Юрий Аксюта с Первого канала и позвал участвовать в их новом шоу "Точь-в-точь".

Тогда артист объяснил, что он все же победитель шоу "Один в один", да к тому же он дал согласие еще год назад. В ответ Аксюта поставил Чумакова перед тяжелейшим выбором. И все же тот согласился работать на "второй кнопке".

В результате, по словам Алексея Чумакова, его вырезали отовсюду. Вплоть до того, что когда он был членом жюри на одной из игр КВН, и эту игру транслировала "первая кнопка", его даже не показали. Только его руку с оценками. Мало того, его вырезали со всего интернет-вещания Первого канала, причем даже с архивных передач. "Я их очень сильно обидел", – сделал вывод Алексей Чумаков.

Певец предположил, что есть один вариант примирения – ему следует настолько повысить свой статус, чтобы стать необходимым Первому каналу. В качестве примера он привел Максима Галкина, который изначально работал на "первой кнопке", потом ушел на "вторую", а затем вернулся обратно спустя несколько лет.