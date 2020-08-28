Чумаков рассказал о тайной связи с Басковым

Знаменитости встретились на премии Fashion New Year Awards от телеканала Fashion TV. Алексей Чумаков победил в номинации "Самый стильный концерт года".
На красной дорожке исполнитель позировал фотографам в компании Николая Баскова. Чтобы пресечь появление каких-либо слухов, артист решил действовать на опережение. Алексей рассказал о тайной родственной связи с Николаем.
Чумаков заявил, что Басков приходится ему троюродным братом. У них был общий родственник.
"Фамилия прадедушки Чубасков. Звали Николаем Алексеевичем. Его линчевали за алхимию, в 1907 году, потому разделилась и фамилия (обе нынешние версии вы знаете)", – сообщил вокалист.
Якобы в наследство от прадедушки братьям достался только ремень с пряжкой. Алексей присвоил кожу, а Николай – бляху. Чумаков также намекнул, что знаменитый троюродный брат, скорее всего, обманул его при дележке.
Отметим, что рассказ Чумакова о связи с Басковым – вымысел, шутка. Правда, не все поклонники поняли юмор знаменитости. Общаясь с подписчиками, Алексей продолжал подстрекать публику. Вокалист заметил, что трагичная история прадедушки "разрывает сердце" Николаю Баскову.
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