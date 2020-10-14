"Настоящий кошмар": принц Уильям взорвался из-за внешности Кейт Миддлтон

Волосы Кейт Миддлтон пушистые и длинные, укротить их ужасно трудно. Стилист герцогини Аманда Кук Такер рассказала главные секреты укладки представительницы королевской семьи. Однажды принц Уильям назвал шевелюру своей супруги "настоящим кошмаром", ведь куда бы она ни шла, укладка требует огромных жертв, пишет The Sun.
Поклонники герцогини признают, что ее прическа всегда идеальна. Но они не знают, скольких трудов это стоит. Аманда Кук рассказала, что для укладки шевелюры Кейт Миддлтон ей приходится использовать 13 щеток, семь гребней, два фена и три плойки.
Сначала на мокрые волосы она наносит придающий объем мусс, потом расчесывает и сушит ее волосы. Важно не трясти фен при этом, так воздух быстро охладится. После этого круглой щеткой волосы досушивают до конца. Затем в дело вступают щипцы для завивки. В завершение волосам придается блеск при помощи сыворотки.
15 лет назад Кейт была простой студенткой. До того, как Уильям сделал ей предложение руки и сердца, ей не было дела до своих волос – все и так устраивало. Однако потом все изменилось. И теперь Миддлтон считается эталоном красоты.
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