Бородину закидали камнями за слова о "неудовлетворенных бабах"

Накануне произошел конфликт между телеведущей Ксенией Бородиной и скандальной блогершей Леной Миро. Девушки обменялись любезностями на глазах у многочисленной аудитории.

Ксения Бородина решила пообщаться со своими поклонниками и обсудить несколько вопросов. Один из подписчиков телеведущей поинтересовался, читает ли звезда блог Лены Миро.

Ведущая шоу "Дом-2" не стала скрывать своих эмоций и назвала блогершу "неудовлетворенной и больной бабой". Ответ Миро не заставил себя долго ждать.

Журналистка "накатала" целую тираду, посвященную личной жизни Бородиной. По словам Лены, телеведущая пошла по скользкому пути, когда решилась обозвать девушку.

Миро уверяет, что ее коллега неправильно оперирует словами и попросту пытается отвести от себя внимание прессы. Однако блогерша публично заявила, что Ксения Бородина поливает всех грязью из-за того, что сама не состоялась как личность.

"Ты можешь стать успешным человеком. Но всегда найдется курица с бревна-лавочки из пригорода Нахабино, которая посмотрит на тебя и скажет: "зато тебя не дерут"!", – написала Миро.

Лена не смогла пройти мимо комментария телеведущей и постаралась подлить масла в огонь. Блогерша добавила, что в жизни Ксении действительно нет причин для радости.

Якобы муж Бородиной постоянно выпивает и поднимает руку на звезду. А самой телеведущей приходится работать без выходных, чтобы прокормить разбалованную семью.

Миро прошлась и по внешнему виду представительницы российского шоу-бизнеса. По словам журналистки, Бородина предпочитает экономить и скупает подделки на московских рынках вместо того, чтобы тратить баснословные деньги в ЦУМе.