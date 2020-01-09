Известная певица бросилась к деревенским пьяницам из-за тяжелобольного сына

Дорогу в деревню Варвары недалеко от Осташкова завалило упавшими деревьями и певица не смогла по ней проехать. А дело отлагательства не терпело – артистка спешила с лекарствами к тяжелобольному сыну, который слег от сильнейшей ангины. Что делать?
Певица бросилась за помощью к местным пьяницам. Но они не только на ногах не стояли, но и лыка не вязали – праздники же! В итоге Варвара сама взяла трактор одного жителя и расчистила себе дорогу.
"Несколько деревенских трактористов вызвались мне помочь, но их способность сесть за руль вызвала вопрос – они были пьяны в стельку, – вспоминает Варвара. – И вообще, у людей праздники, пусть отдыхают. Сначала я сама села за руль гусеничного трактора ДТ-75. Ехать под моим началом он отказался. В итоге ситуацию спас трактор "Беларусь". Им-то мы и расчистили завал, смогли пробраться по размытой".
В интервью "Дни.ру" Варвара пояснила, что управлять трактором ее научил муж, который ведет большое фермерское хозяйство в той же Тверской области.
Интересное, что впервые она села за руль трактора еще в детстве, когда вместе с дедушкой вспахивала поле. "Я, думаю, его могу с закрытыми глазами завести", – улыбается звезда.
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