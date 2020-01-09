Известная певица бросилась к деревенским пьяницам из-за тяжелобольного сына

"В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов" насильно отправлял Фамусов дочку в комедии Грибоедова "Горе от ума". А вот певица Варвара Москву часто покидает добровольно и все праздники проводит вдали от цивилизации, где даже сотовая связь есть не везде. В Тверской области у ее семьи большое имение, там артистка и провела новогодние каникулы. Но не обошлось без приключений

прочитано 164 раза