День со звездой: Варвара

Варвара в этом году возглавляла жюри детского конкурса на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". В один из дней корреспондент Dni.Ru был за ручку с главной фолк-певицей страны от рассвета до заката.

В 8 утра Варвара уже на ногах. Хотя в 2 ночи она еще выступала в традиционном концерте, который начинается в Витебске после полуночи "Варвара, как же вы высыпаетесь?" – удивился корреспондент Dni.Ru. "А я ранняя пташка, я всегда встаю в пять-шесть утра, так успеть можно больше", – смеется певица.

День у нее начинается с забот семейных. "Я их всех безумно опекаю, доходит до безумия. Каждое утро начинается с обзвона детей. Муж меня одергивает – сколько можно, они взрослые люди, остановись", – смеется артистка.

Сегодня в Витебске у нее более-менее свободный день. Поэтому можно погулять вдоволь по этому гостеприимному и хлебосольному городу. "Из Беларуси я всегда привожу нижнее белье, купальники", – призналась Варвара и увлекла корреспондента в магазин дамских радостей.

"Я не загораю почти, но красивую одежды для пляжа люблю. Правда, предпочитаю ездить в такие места, где можно не только купаться в море, но и видеть интересные места. Особенно меня привлекают музеи, связанные с музыкальной культурой той или иной страны".

В магазине исподнего Варвара провела около часа. А в 10 утра отправилась на ярмарку местных умельцев – выбирала домой картины. "Мы живем в нескольких километрах от Москвы, предпочитая дачный поселок урбанизации, – рассказывает певица. И из каждой поездки я что-то привожу в дом".

Есть у певицы и дача. Правда, находится она в пятистах километрах от столицы. "Муж ездит туда на каждый выходной, а я – когда есть возможность в перерывах между гастролями, – уверяет Варвара. – Там у нас небольшая ферма – 12 кур, коровы. Супруг привез из Швейцарии специальную закваску – теперь сыр у нас свой. Да и вообще мы едим только органические продукты – колбасу не покупаем, обработанному термически варенью предпочитаем перетертые с сахаром и замороженные ягоды. Не покупаем черную икру – это излишние траты. А красную покупаем только на праздники. Хлеб печем сами".

В полдень Dni.Ru с Варварой отправились на рынок – покупать льняные скатерти. "Я люблю серый, искусственно не отбеленный лен, – призналась певица. – Такие скатерти у меня дома повсюду". Там же Варвара присмотрела подарок старшему сыну Ярославу – он помогает ей с пиаром. Парню она купила витебскую футболку.

"Я сама с детства знала, что буду певицей, хотя мои родители были инженерами и к музыке отношения не имели. А вот у детей хоть и есть голос и слух, но склад ума у них математический. Сейчас накупили себе дронов и занялись фото– и видеосъемкой с воздуха, а потом монтируют потрясающие клипы".

В 15 часов у Варвары репетиция – вечером она выступает с оркестром Михаила Финдберга на творческом вечере Александра Зацепина. Причем все будет звучать в живом исполнении – очень ответственно! На сцене Варвара внимательна, слушает команды режиссера, звуковика. Для нее работа – превыше всего, поэтому она всегда требует идеального звучания микрофона, правильно выстроенного света.

Наконец, звучат фанфары "Славянского базара". Шесть тысяч зрителей в Летнем амфитеатре готовы смотреть и слушать – наслаждаться. Варвара уже в гримерке, ждет своего выхода, морально настраивается. Она знает, что выйдет и зажжет зал. И снова будет королевой.