Раскрыт пол второго ребенка Тарасова и Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко раскрыли пол второго малыша. Жена спортсмена опубликовала ролик, сделанный во время вечеринки в честь предстоящего рождения ребенка. На видеозаписи глава семейства лопнул большой шар, в котором оказались розовые конфетти – знак, что будет девочка.
"В День Рождества, в самое трепетное и волшебное время, хотелось бы поздравить всех и поделиться нашей невероятной радостью! Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках. И да, любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет еще одна малышка!", – поделилась с поклонниками модель.
Напомним, о грядущем пополнении в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко стало известно осенью прошлого года. У пары также есть дочь Милана. Малышка появилась на свет в июле 2018 года.
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Ненавижу пьяных людей
Мерзкие родственники
Не люблю пьяных людей продолжение
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Как выйти из депрессии?
Жизнь есть после развода?????
1 Января.
Онколог Андрей Павленко попрощался с друзьями в Фейсбуке.
НУ И ГРОХОТ СТОИТ У НАС ОТ САЛЮТОВ ,ФИРВЕРКОВ