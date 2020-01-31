"Об этом нельзя было молчать": Исаева выступила в день рождения Юлии Началовой

Сегодня, 31 января, исполнилось бы 39 лет певице Юлии Началовой. В честь такой даты бывшая помощница и подруга Анна Исаева объявила несколько важных вещей, касающихся артистки.

Для начала певец Дмитрий Маликов на своем юбилейном концерте впервые исполнит песню, которая была одной из последних у Юлии Началовой, – "Не отпускай меня". Вообще, они хотели записать ее вместе, но их планам так и не суждено было сбыться. А в скором времени Первый канал покажет трехсерийный фильм о Юлии Началовой. Это будет картина, соединившая себе факты и вымысел.

"Это будет фильм о жизни Юли, основанный на воспоминаниях и ее интервью, и на тех интервью, которые дали мы. Все, что там будет постановочное, то, что будут отыгрывать актеры, основано на реальных событиях, основано на наших воспоминаниях", – рассказала Анна Исаева, отметив, что близкие актрисы уже видели картину и остались ею довольны.

Также одно из российских издательств выпускает книгу о Юлии Началовой. Подруга артистки подчеркнула, что она не биографическая. "Ее писала тетя Юлии вместе с папой. Эту книгу можно назвать реквиемом памяти Юлии, она очень эмоциональная, очень сложная для восприятия. Это впечатления о том, какой для них была Юля – дочкой, племянницей и так далее. Это вырвалось из самого сердца, об этом хотелось написать, об этом нельзя было молчать", – цитирует Анну Исаеву Teleprogramma.pro.

Она отметила, что и фильм на Первом канале, который, если не покажут 31 января, то, вероятно, сделают это в марте, когда умерла Юлия Началова, тоже крик души. "Организовывать концерты, снимать художественные фильмы, ходить по передачам и два часа рассказывать о своих переживаниях пока никто не готов. В книге и в сериале все близкие Юли выразили свои чувства как только могли, а на большее пока никто не способен – слишком свежа рана", – заключила помощница.