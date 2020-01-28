С прокурором шутки плохи: Обритый налысо Иван Ургант взмолился о прощении после скандала с верующими

На ютуб-канале передачи Иван Ургант заявил, что в своей работе меньше всего хочет кого-то обидеть или оскорбить чьи-то чувства. "Оказалось, что мы создаем хорошее настроение не всем", – с печалью в голосе констатировал артист.
После трехнедельного перерыва в выходе шоу его ведущий попросил прощения у тех, кто возмутился его поведением. "Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия", – сказал Иван Ургант.
Он подчеркнул, что это "не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями". Примечательно, что Иван Ургант предстал перед зрителями в необычном виде – практически лысым. Актер прокомментировал обращение с требованием завести на него уголовное дело.
"У меня это вызывает двоякое чувство. Во-первых, конечно, это тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор", – отметил Иван Ургант. Вместе с тем, он подчеркнул, что чувствует гордость за то, что "стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора". На требование лишить гражданства России ведущий заметил, что согласно Конституции страны, этого нельзя сделать или же ее необходимо поменять.
Напомним, православных активистов возмутил коллаж, показанный в рождественском выпуске программы Ивана Урганта, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Верующие посчитали, что изображение пародировало икону о рождении Христа. В том же эфире шоу актер Жерар Депардье сравнил Христа с поросенком.
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