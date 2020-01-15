Михалков отреагировал на трагедию с любовницей внука

Режиссера Никита Михалкова отреагировал на трагедию, произошедшую с любовницей его внука Ксенией Пунтус. Знаменитость дала новый повод для сплетен и интриг.

По одной из версий модель выпала из окна квартиры внука Михалкова Андрея Бакова. Девушку, сидящую на земле, нашел местный дворник. Она не могла рассказать, что с ней случилось – назвала только свое имя. После этого любовницу Бакова доставили в Боткинскую больницу, где врачам пришлось побороться за ее жизнь.

Как только стало известно о случившемся, в Сети поползли слухи о том, что модель из окна просто выкинули, а семья Михалковых пытается "замять" это дело. Теперь же появился новый повод для сплетен. Легендарный режиссер, когда журналисты связались с ним, отказался комментировать инцидент, сообщает РИА Новости.

"Ничего не знаю", – ответил на вопрос корреспондентов Михалков. Стоит заметить, что и его супруга Анна также воздержалась от высказываний по этому поводу.

Ранее Алеся Кафельникова сделала важное заявление о модели. Она уверена, что истинная информация не озвучивается.

"Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают", – заявила дочь прославленного теннисиста.