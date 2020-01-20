"Оказался в нужное время в нужном месте": Водянова приложилась губами к голым ягодицам красавца

Супермодель Наталья Водянова рассказала о фотосессиях, в которых принимала участие. По признанию манекенщицы, порой на съемках приходилось делать странные вещи.

Наталья опубликовала новое видео в личном аккаунте в Ютуб. В десятиминутном ролике знаменитость общается с телеведущим и журналистом Дереком Бласбергом.

В ходе записи видео манекенщица показала репортеру архивные фото и рассказала историю их создания. Так Наталья Водянова поведала о знаменитой фотосессии 2003 года, в которой она предстала в образе главной героини сказки "Алиса в стране чудес". Концепцию съемки придумала креативный директор журнала Vogue, бывшая модель Грейс Коддингтон, фотографом выступал Энни Лейбовиц. Вместе с Натальей в сессии приняли участие легенды мира моды: Карл Лагерфельд, Джон Гальяно, Кристиан Лакруа, Том Форд, Жан-Поль Готье и другие.

По словам модели, для ее героини придумали маленький домик с крошечной мебелью. Она полтора часа просидела в нем. Из-за неудобной позы все тело знаменитости болело. Водянова говорит, что ее чувства в тот момент переданы на фото.

Прокомментировала Наталья Водянова откровенную рекламную кампанию джинсов Calvin Klein. На одном из фото, которые делал швед Микаэль Янссон, манекенщица прикладывается губами к ягодицам лежащего на животе мужчины.

"Это о том, как быть хорошей женой. Но я больше этим не занимаюсь! Этот парень даже не был моделью, он был ассистентом, который оказался в нужное время в нужном месте. Его зовут Джеми Дорнан", – прокомментировала фото Наталья Водянова и засмеялась.

"Ты всегда на фотосессии начинаешь кусать за попу людей?"- пошутил Дерек Бласберг. "Примерно через пять минут после начала съемки", - выдала остроту Наталья Водянова.