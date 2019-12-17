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Участница шоу "План Б" показала приватное видео со свидания с Батрутдиновым

Тимур Батрутдинов. Фото: www.globallookpress.com
Участница шоу "План Б" Маргарита Гаврилова поделилась с поклонниками приватным видео со свидания с Батрутдиновым. Таким образом девушка ответила, встречались ли они с шоуменом вне съемочного процесса.
прочитано 412 раз

Встреча прошла в московском парке имени Горького. Молодые люди, несмотря на погоду за окном, выбрались отдохнуть и закрыть сезон катания на скейтборде. По всей видимости, они неплохо провели время, чем Маргарита и поделилась с подписчиками.

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"Вы много спрашиваете общаемся ли мы с Тимуром после возвращения с Бали) Так вот держите кусочек нашего теплого вечера✨ В тот день мы закрыли скейтерский сезон прогулкой в любимом парке Тимура)" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написала девушка на личной странице в социальной сети "Инстаграм". ⠀

Автор: 17 декабря 2019, 20:26
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