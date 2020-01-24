Дочь Топурии под смех мамы рассказала о зверствах

Певица поделилась с фанатами неоднозначным видео. В кадре маленькая Оливия пытается навести красоту с помощью маминой палетки теней. Малышка ждет гостей и хочет быть красивой. Пока ребенок красится перед зеркалом, Топурия задает ей разные вопросы. Звезда отечественного шоу-бизнеса поинтересовалась у девочки, кем она хочет стать в будущем.
"Певицей!" – лаконично ответила Оливия. Тогда Кети спросила у малютки, что она будет делать, если публике не понравится ее пение. Кроха поразила звездную маму своим ответом.
"А я их побью!" – воскликнул ребенок. На резонное замечание Топурии о том, что зрители больше не придут на концерт, девочка заявила: "Тогда я их стрельну пистолетом... И ты стрельнешь".
В высказываниях ненаглядного чада Кети не углядела злого умысла. Она от души посмеялась над эмоциональной дочкой. Однако пользователей Сети насторожили заявления малышки. Многие высказали мнение о том, что кровожадность дочь Топурии могла перенять от своего дедушки.
Отец певицы, Андро Санодзе, был известным грузинским вором в законе по прозвищу Жора Тбилисский. Криминального авторитета задержали в апреле 2010 года за хранение наркотиков и отправили на три года в колонию общего режима. Однако осенью мужчина скончался от сердечного приступа.
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