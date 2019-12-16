"Это из бумаги?": Топурия поразила ультракоротким платьем

Певица Кети Топурия удивила выбором наряда. Короткое платье артистки словно сделано из бумаги.

Поклонники любят Кети Топурию не только за необычный голос и привлекательную внешность. Многим приходятся по душе экстравагантные образы певицы. Сложно поверить, но практически все наряды знаменитость придумывает сама. Артистка не отрицает, что иногда просит совета и помощи у стилистов и дизайнеров, однако основная часть работы по созданию имиджа практически всегда на ней.

Не так давно 33-летняя артистка вновь удивила публику. Звезда примерила ультракороткое белое платье. Наряд обнажает стройные плечи и длинные ноги Кети Топурии. Интересно, что платье напоминает бумажную фигурку, сделанную в технике оригами. Новый имидж знаменитость продемонстрировала в личном "Инстаграм".

Надо ли говорить, что подписчики остались довольны видом любимицы. Некоторые обыватели отметили, что фигура Кети Топурии достойна похвалы.

"Интересное у Вас платье😍😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надо еще к таким платьям вернуть твои прически 👏😀💄", "Я не поклонница вашего творчества, но подписана на вас из -за ваших нарядов-образов)! Супер))) Потрясающе!!!!))) Не перестаю восхищаться)!!!", "О платье из клипа с центром "Далеко" 16 года, у вас еще там губы синие были 🙌", "Платье в стиле Полиагональ", "О это из бумаги?", "Оригинальное, в технике оригами 😊", "Бумажная Фея;)❤️👍👗🔥🔥", "Платье из оригами? Оригинально.😍", – отметили поклонники Кети Топурии.