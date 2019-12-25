"Загляденье": наряженные Кети Топурия с дочерью вызвали у россиян восторг

Артистка предстала в платье лимонного цвета с объемными рукавами. Нюдовый макияж и сережки-кольца завершили образ. Дочь Кети Топурии позировала в розовом платье с прозрачным верхом и рисунком в виде сердца. Девочка, как и ее знаменитая мама, распустила волосы, которые украсила заколкой в форме бабочки.
Снимок звезда опубликовала в своем "Инстаграм". Поклонники пришли от двух красавиц в восторг. Многие отметили, что Оливия растет копией Кети Топурии. Фолловеры одарили маму и дочку комплиментами. "Такие милашки", "Красавицы", "Суперские", "На этом фото прекрасно все", – высказались подписчики исполнительницы.
Отметим, ранее появились слухи, что Кети Топурия ждет ребенка от нового возлюбленного – дипломата Льва Деньгова. Однако платье на сей раз подчеркнуло ее стройную фигуру, развеяв домыслы.
Напомним, в последнее время Кети Топурия выбирала объемные наряды. Из-за этого многие стали подозревать певицу в беременности.
Поклонники любят знаменитость не только за необычный голос и привлекательную внешность. Многим приходятся по душе экстравагантные образы певицы. Как писали "Дни.ру", практически все наряды Кети Топурия придумывает сама.
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