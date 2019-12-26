Из-за незапланированной беременности? Топурия и Деньгов съехались

Влюбленные уже решились на важный для их будущего шаг. Лев Деньгов и Кети Топурия съехались. "Мы с Кети живем вместе. Съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы", – сказал избранник знаменитости.
Деньгов отказался комментировать слухи о беременности Топурии. Говорить на эту тему он не хочет "из соображений личного и этического характера". "Если у нас будут новости, я вас обязательно проинформирую", – цитирует бизнесмена РИА Новости.
Напомним, что на днях в Сети появился ролик, который взбудоражил поклонников Кети Топурии. Видео было сделано на выступлении артистки. Кети стоит на сцене в черно-белом свободном платье.
Фанатам показалось, что у звезды растет живот. Обыватели решили, что вокалистка ждет ребенка. Возможно, у маленькой Оливии, дочери певицы от прошлых отношений, появится братик или сестричка. Не исключено, что влюбленные решили жить вместе из-за незапланированной беременности.
Ранее Кети Топурия рассказала, что у Льва Деньгова подрастают сын и дочь. Прокомментировала певица и информацию о том, что у него умер ребенок. Якобы в этот страшный момент Лев ушел от жены, оставив ее одну с этой трагедией. Артистка заявила, что не собирается вмешиваться в прошлое избранника.
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