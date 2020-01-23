"Грустно будет расставаться": звезда "Ивановых-Ивановых" рассказала о дальнейшей судьбе сериала

Актер Алексей Лукин, сыгравший одного из героев многосерийной картины "Ивановы-Ивановы", рассказал, что пятому сезону быть. Уже летом начнутся съемки.
"Скажу вам по секрету, если все будет нормально, полюбившаяся история о двух таких разных семьях получит продолжение. Летом начнем снимать 5-й сезон", – поведал Лукин.
Также артист рассказал, что сотрудничество с телеканалом СТС стало для него "трамплином": после выхода на экраны "Ивановых-Ивановых"Алексею начали поступать интересные предложения по работе. Благодаря участию в киноновелле Лукин набрался опыта в актерском ремесле.
"Сказался и опыт с такими колоссальными партнерами. Я с ними очень вырос в профессиональном плане. Пока "варишься" в таком коллективе, все "откладываешь в свой рюкзачок". Этот проект, люди, работающие над ним, для меня как вторая семья, очень важная часть моей жизни. Грустно будет расставаться, если вдруг придется", – цитирует звезду сериала "Ивановы-Ивановы" 7 Дней.ru.
Напомним, ради роли в популярном ситкоме Алексей Лукин бросил ГИТИС. Актер не смог совмещать плотный рабочий график с обучением. В будущем молодой человек планирует продолжить образование, но уже за рубежом.
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Историк Соколов
КРАХ!!!
про климакс
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!
Чайка слетел...
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Рак и стрелец