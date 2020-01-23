"Грустно будет расставаться": звезда "Ивановых-Ивановых" рассказала о дальнейшей судьбе сериала

Зрители телеканала СТС с нетерпением ждут показ новых эпизодов ситкома "Ивановы-Ивановы", который вот-вот должен выйти на экраны. Между тем появилась информация о том, что комедийную теленовеллу продлят еще на один сезон.

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