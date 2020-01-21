Новые серии четвертого сезона "Ивановы-Ивановы" скоро покажут на СТС

В ноябре минувшего, 2019 года, свет увидел четвертый сезон полюбившейся россиянам комедии. Телевизионщики поделили его на две части.
Первые 14 серий "Ивановы-Ивановы" показали сразу. Остальные, с 15-й по 21-ю, зрителям только предстоит увидеть. Старт второй части четвертого сезона многосерийной картины произойдет на СТС 3 февраля в 19:00.
Добавим, что в текущих эпизодах теленовеллы "Ивановы-Ивановы" герои пробуют себя в бизнесе и осваивают новые должности. Не забывают персонажи и о семье.
Создатели обещают, что свежие серии "Ивановы-Ивановы" будут не менее захватывающими. Зрителей ожидает дефиле в платьях из пластиковой посуды, спасение честного чиновника, сюрпризы от "умного дома" и бутылки шампанского, сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, в четвертом сезоне к сериалу "Ивановы–Ивановы" присоединилась звезда ситкома "Папины дочки" Лиза Арзамасова.
"Все персонажи стали народными героями, что неудивительно: я тоже смотрела, и в восторге от атмосферы в кадре. Надеюсь, меня примут Ивановы, тем более с Семеном Трескуновым и Лешей Лукиным мы познакомились еще в прошлом году на съемках новогоднего шоу", – прокомментировала Лиза Арзамасова собственное появление в четвертом сезоне сериала "Ивановы-Ивановы".
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