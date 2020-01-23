"Схватил меня за горло": на звезду "Ивановых-Ивановых" напали во дворе дома

После школы Алексей Лукин поступил в ГИТИС к мастеру Леониду Хейфецу. В конце первого курса артиста начали звать на пробы. Молодой человек понял, что учиться и сниматься одновременно невозможно.
"Поскольку меня активно звали в сериал, а там был жесткий отбор и отличный актерский состав, я сам принял решение учебу оставить. Ради съемок. Наш режиссер Антон Петрович Федотов мне сразу сказал, что совмещать не получится. С этим согласился и мастер", – рассказала звезда сериала "Ивановы-Ивановы".
Лукин планирует продолжить обучение. Сейчас Алексей усиленно учит английский, чтобы поступить на интенсивный курс в New York Film Academy.
До съемок в сериале "Ивановы-Ивановы" молодой человек занимался футболом. Однако плотный рабочий график не позволил ему полноценно тренироваться. Теперь Алексей ходит на бокс. Занятия помогают артисту поддерживать себя в хорошей физической форме и учат постоять за себя.
Приобретенные навыки Лукину уже пригодились. Как-то актер и его младший брат Матвей решили поиграть в дворовой футбол с ровесниками. В процессе звезду сериала "Ивановы-Ивановы" и его родственника начал задирать парень из команды соперников. Недоброжелатель был нетрезв.
"Я вижу, он начал грубить, потом руками махать. Матвей ввязываться в драку не хотел. Я посмотрел на это дело и решил вмешаться. Подошел, стал говорить, что он неправильно себя ведет. На что было сказано: "Ты кто такой?" Вдобавок он меня еще и за горло схватил. Я никогда не буду первый что-то делать, сначала постараюсь поговорить. Но схватил он меня как следует. И тогда я нанес удар!" – цитируют звезду звезда сериала "Ивановы-Ивановы" "7Дней".
Задиру удалось утихомирить, ситуация разрешилась. Алексей Лукин признался, что не гордится своим поступком.
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