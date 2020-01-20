Заворотнюк и Чернышев вышли в свет на Крещение

19 января православный мир отметил большой праздник – Богоявление Господне, или Крещение. В честь такого события взять крещенской воды из храма пришла семья Анастасии Заворотнюк.

Летом прошлого года появилась информация о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк. Сообщалось об отказе актрисы работать. Вскоре всплыли данные о том, что она борется с онкологическим заболеванием: якобы речь идет о раке головного мозга. Близкие Анастасии, подтвердив, что она нездорова, не уточнили диагноз.

Ее муж Петр Чернышев, дочь Анна, сын Майкл и мать Валентина Борисовна не обсуждают с представителями СМИ состояние звезды. Лишь в официальном аккаунте в "Инстаграм", посвященном Заворотнюк, кто-то из них комментирует новости об актрисе, в основном опровергая информацию.

По последним данным, актрису отправили домой. По другой версии, перевели в другую клинику. А кто-то утверждает, будто артистка улетела в Таиланд.

На днях жители поселка Крекшино видели родных Заворотнюк в местном храме. Был серьезный повод – Крещение. "На утренней службе – очень многолюдной – их не было, но в храме до вечера разливают освященную воду. Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти десять минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались. Видимо, святая вода – одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства. Долго в храме они не задерживались, набрали и сразу уехали. Будем надеяться, что Насте станет лучше – от воды ли, или от поддержки близких, ведь они пример мужества для многих семей, столкнувшихся с этой бедой", – цитирует знакомого семьи сайт "Комсомольская правда".

Собеседник опроверг слухи об отъезде Анастасии Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым за границу. "Не знаю, кто это придумал. Для людей, которые в курсе ситуации, подобное даже представить невозможно. К сожалению, им сейчас точно не до отпуска", – заявил он.

Человек, близкий к семье звезды сериала "Моя прекрасная няня", отметил, что ее болезнь – выдумка. Он добавил, что это не стоит обсуждений, но и надеяться на огласку со стороны родных Анастасии Заворотнюк не нужно: "Это не Фриске. Показывать Настю публике, как Жанну, и делать признания на всю страну никто не будет. Ее близкие выбрали более достойную позицию – молчать, чтобы от них рано или поздно все отстали".