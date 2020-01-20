Заворотнюк и Чернышев вышли в свет на Крещение

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Выступать не хочу": тяжелобольной Губин сделал важное заявление
Она там черная и влажная: раскрыт интимный секрет Пугачевой
"Срам выпятила": прикрывшуюся лоскутом ткани Бузову закидали камнями
Стало известно о ликвидации мужа больной раком Заворотнюк 8 января
Сыну Фриске устроили кровавую резню на день рождения
партнеры
Понедельник 20 января
Лента новостей
09:22
"В его голове": Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Путиным
08:51
Поезд врезался в легковушку в Подмосковье: двое погибших
08:28
Четверо россиян заживо сварились в пермском отеле из-за аварии
08:16
Рубль стабилизировался по отношению к западным валютам
00:49
"Никто не ездит": поезда через Крымский мост начали отменять
17:43
30-летие "Черного января": кто манипулирует фактами о трагедии в Баку
15:33
Проблемы с сердцем: актрису Русланову доставили в больницу
15:28
Ухажер обещал Борисовой деньги за встречу наедине
14:56
Муж Орбакайте в нелепом наряде испортил праздничный снимок
14:37
Не вышел из комы: умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой"
14:22
Триумфальное возвращение Загитовой сняли на видео
13:52
"Не мог ее удовлетворить": названа сенсационная причина развода Королевой и Николаева
13:23
Раскрыт коварный замысел вставшей на сторону Степаненко дочери Петросяна
12:49
Приблизили кончину: Малахов принес семье Караченцова много горя
12:21
51-летней Бондарчук крепко досталось за пикантные фото
12:20
Татьяна Ахмедова будет судиться с сыном
11:54
"Где деньги?": вышвырнутых из дворца Меган Маркл и принца Гарри приперли к стенке
11:16
"Это была моя ошибка": потащившая младенца на курорт избранница Тимати горько пожалела
11:14
Елена Летучая получила работу на канале СТС
11:01
Кудрявцеву пришибло известием о внезапной коме
10:37
"Новую голову пришила?": народ в шоке из-за преобразившейся Пугачевой
10:07
"Знай свое место!": Путин приструнил зарвавшуюся телеведущую
08:02
"Красоту нужно показывать!": полуголая Гагарина произвела фурор (видео)
06:04
"Сколько боли ей пришлось претерпеть": народ ахнул от синяков дочери Навки
04:20
"Жалею": Гузеева раскрыла свой страшный секрет
02:03
Располневшую Алсу заподозрили в очередной беременности
00:01
"Лекарства перестают действовать": Савичева ошарашила новостью о страшном недуге
22:07
Бородина уколола Бузову после слухов о пластике груди
20:44
"Не пускать вовсе": Урганту дали пинка за оскорбление в эфире
20:07
"У тебя еще стоит?": Шнуров сделал признание о проблемах с эрекцией
18:30
Интимные ласки внука Михалкова с выпавшей из окна моделью попали на камеру
17:31
"Поганый рот заткнем навсегда": Путин шокировал заявлением
16:50
"В меня летели ножи": вдова Караченцова о пьяных зверствах покойного мужа
16:26
Николаев рассказал о сумасшедших ночах с Пугачевой
15:11
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
14:49
Галкину сунули в рот продолговатый предмет на юбилее Николаева
14:16
"Начинает колотить": страдающий Глызин обнажил душу после смерти старых друзей
14:07
Огромные свиньи съели своего хозяина на Новый год
13:42
Пугачева появилась на публике с истощенным после болезни лицом
13:40
"Хуже, чем у онкобольных": народ в ужасе от вида изменившейся Земфиры
13:07
Оскандалившемуся Урганту угрожают уголовным делом
12:56
"Сколько же можно": новость о пенсиях возмутила россиян
12:28
Сексапильная Ходченкова засветила интимное место на видео
12:15
Внука Михалкова засняли в постели с выпавшей из окна моделью и ее подругой
11:48
"Пошли вон!": зарвавшихся Маркл и принца Гарри погнали прочь
11:47
"Я боюсь спать": Асмус поразила признанием после травли в Сети
11:16
Хирург откровенно высказался о пластике изменившейся Бузовой
11:09
Звезда "Сватов" Кравченко пролила свет на судьбу нового сезона сериала
10:37
Близость Пугачевой и Николаева на публике попала на видео
10:32
Пригожин врезал Водонаевой за оскорбление россиян
09:37
"Хочется плакать": новые данные о Заворотнюк обеспокоили народ
08:29
Раскрыты подробности о работе группы по изменению Конституции
06:15
"Раздуло губы, подбородок и шею": Водонаева рассказала о смертельном диагнозе
04:27
Появится новый член семьи: Игорю Николаеву сообщили радостное известие
02:13
Стало известно о свадьбе Алексея Воробьева
00:34
"Верните волосы!": резко изменившуюся Утяшеву сравнили со Зверевым
21:57
Дал шанс: Зеленский отказался увольнять оскандалившегося Гончарука
21:54
"Я хочу от него детей!": пассия Венцеслава из "Дома-2" шокировала внезапным признанием
21:42
Москвичка родила ребенка в такси
21:38
"Импульсивный, истеричный": загнавшему себя в угол Лукашенко вынесли вердикт
21:21
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума
21:07
Кравец без парика перепутали с Заворотнюк (фото)
20:56
"Разве это твоя?": Собчак подозревают в воровстве чужой пятой точки
20:41
Популярный телеведущий во второй раз стал отцом
20:29
"Расстаться не могу": возлюбленная Венцеслава из "Дома-2" рассказала об эмоциональном насилии
20:28
Есть пострадавшие: в Петербурге столкнулись автобус и легковушка
19:58
В центре Москвы мужчина обстрелял легковушку
19:53
Словами Геббельса: немецкий политик возмутила бесстыдным выпадом
19:51
Безумная фанатка набросилась на отдыхающую Навку
19:34
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
19:20
"Будто бы беременна": Лорак удивила россиян изменениями в фигуре
19:12
Сделано заявление об изменении налогов правительством Мишустина
18:59
В Петербурге у пенсионерки угнали иномарку за 1,4 миллиона рублей
18:38
Климова заговорила о пятом ребенке
18:31
Пьяный пассажир упал на рельсы в московском метро
18:24
"Разводила": Петр Порошенко получил звонкую пощечину
18:11
Жванецкий сделал заявление после слухов о тяжелом недуге
17:57
Валерия на людях сильно приложила Пригожина
17:55
Михаил Мишустин назначил нового главу ФНС
17:49
Украинцы начали спецоперацию: Крымский мост могут взорвать
17:46
"Прессинг, унижение, оскорбление": мужу Боярской вправили мозги
17:28
Врачи раскрыли простой способ похудения
17:26
Совет на выходные
17:16
Русофоб Гордон грязно оскорбил жителей Донбасса
17:13
Дочь Пескова жестко высказалась о брате
16:55
Бойцовская собака искусала шестерых детей в школе под Вологдой
16:50
В России появится вторая столица: важные изменения в Конституции
16:46
"Зато не голышом": малолетняя дочь прижалась лицом к ягодицам Хилькевич
16:44
Звездная чума: покойный Табаков тащит за собой немощного Жванецкого
16:29
В Москве школьник избил учительницу из-за порванного наушника
16:26
"Не выдержал": муж ушел от больной раком телеведущей
16:11
Университет транспорта объявил конкурс названий для детского технопарка
16:08
Дети плакали, а взрослые целовали руки: Цымбалюк-Романовская дала грандиозный концерт в Москве
15:55
Звезда сериала "Реальные пацаны" растопырилась на стуле
15:49
Два человека попали под колеса машины на юго-западе Москвы
15:40
Выпавшая из окна любовница внука Михалкова обвинила Кафельникову во вранье
15:26
"Отец-молодец": радостная Решетова показала место зачатия сына
15:25
"Хочу мужика": Сябитова сделала признание о своей свадьбе
15:23
Ранил осколком стекла: в петербургском кафе произошла потасовка
15:01
Присоединение Украины: объявлено о новом пункте в Конституции России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин врезал Водонаевой за оскорбление россиян
Хирург откровенно высказался о пластике изменившейся Бузовой
Звезда "Сватов" Кравченко пролила свет на судьбу нового сезона сериала
"Пошли вон!": зарвавшихся Маркл и принца Гарри погнали прочь
"Я боюсь спать": Асмус поразила признанием после травли в Сети
Внука Михалкова засняли в постели с выпавшей из окна моделью и ее подругой
Шоу-бизнес

Заворотнюк и Чернышев вышли в свет на Крещение

Петр Чернышев. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
19 января православный мир отметил большой праздник – Богоявление Господне, или Крещение. В честь такого события взять крещенской воды из храма пришла семья Анастасии Заворотнюк.
прочитано 3223 раза

Летом прошлого года появилась информация о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк. Сообщалось об отказе актрисы работать. Вскоре всплыли данные о том, что она борется с онкологическим заболеванием: якобы речь идет о раке головного мозга. Близкие Анастасии, подтвердив, что она нездорова, не уточнили диагноз.

ПО ТЕМЕ

"Очень страшная ситуация": известная актриса высказалась после контакта с Заворотнюк

По важному делу: семья собралась вокруг парализованной Заворотнюк

 У Заворотнюк рак мозга: все новости

Сюжеты У Заворотнюк рак мозга: все новости

Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Ее муж Петр Чернышев, дочь Анна, сын Майкл и мать Валентина Борисовна не обсуждают с представителями СМИ состояние звезды. Лишь в официальном аккаунте в "Инстаграм", посвященном Заворотнюк, кто-то из них комментирует новости об актрисе, в основном опровергая информацию.

По последним данным, актрису отправили домой. По другой версии, перевели в другую клинику. А кто-то утверждает, будто артистка улетела в Таиланд.

На днях жители поселка Крекшино видели родных Заворотнюк в местном храме. Был серьезный повод – Крещение. "На утренней службе – очень многолюдной – их не было, но в храме до вечера разливают освященную воду. Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти десять минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались. Видимо, святая вода – одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства. Долго в храме они не задерживались, набрали и сразу уехали. Будем надеяться, что Насте станет лучше – от воды ли, или от поддержки близких, ведь они пример мужества для многих семей, столкнувшихся с этой бедой", – цитирует знакомого семьи сайт "Комсомольская правда".

Собеседник опроверг слухи об отъезде Анастасии Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым за границу. "Не знаю, кто это придумал. Для людей, которые в курсе ситуации, подобное даже представить невозможно. К сожалению, им сейчас точно не до отпуска", – заявил он.

Человек, близкий к семье звезды сериала "Моя прекрасная няня", отметил, что ее болезнь – выдумка. Он добавил, что это не стоит обсуждений, но и надеяться на огласку со стороны родных Анастасии Заворотнюк не нужно: "Это не Фриске. Показывать Настю публике, как Жанну, и делать признания на всю страну никто не будет. Ее близкие выбрали более достойную позицию – молчать, чтобы от них рано или поздно все отстали".

Автор: 20 января 2020, 08:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не очень понятно, почему скрывают диагноз. Если у нее действительно глиобластома, тут вариантов ровно ноль. Еще никто не прожил дольше 2.5 лет.
Это не стыдный диагноз, его может на раз получить любой человек. В мире в год только диагностируют более 150 тысяч случаев. Это в развитых странах, да и то, не всегда успевают поставить диагноз. Достоверных причин возникновения этой болезни нет. От нее умерла Фриске...
1

Популярные темы форума

Политика

"Немедленно убрать из власти": Тимошенко прилюдно разнесла Зеленского
"Знай свое место!": Путин приструнил зарвавшуюся телеведущую
"Импульсивный, истеричный": загнавшему себя в угол Лукашенко вынесли вердикт
Раскрыты подробности о работе группы по изменению Конституции

Шоу-бизнес

Заворотнюк и Чернышев вышли в свет на Крещение
Молодая звезда КВН скончалась от рака
"Как из подворотни": Яковлеву без макияжа грубо припечатали
"Оказался в нужное время в нужном месте": Водянова приложилась губами к голым ягодицам красавца

Проишествия

Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Шоу-бизнес

Муж Орбакайте в нелепом наряде испортил праздничный снимок

Эксперту по стилю не понравился костюм мужчины
Шоу-бизнес

Приблизили кончину: Малахов принес семье Караченцова много горя

Об этом рассказала вдова звезды Людмила Поргина
Шоу-бизнес

Кудрявцеву пришибло известием о внезапной коме

Людмила Поргина рассказала о состоянии близкого человека
Шоу-бизнес

"Не мог ее удовлетворить": названа сенсационная причина развода Королевой и Николаева

Психолог раскрыл правду

Гороскоп

Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Весы с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом
Разъяренный Овечкин отлупил двух американских хоккеистов (видео)
Знаменитая актриса призвала оставить Загитову в покое

Регионы

"Никогда в жизни": почему люди отказываются от поездок по Крымскому мосту
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru