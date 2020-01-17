"Очень страшная ситуация": известная актриса высказалась после контакта с Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Екатерина Дубакина поделилась впечатлениями от работы в этом фильме. А также прокомментировала информацию о борьбе своей коллеги Анастасии Заворотнюк с раком.

Екатерина Дубакина прославилась после выхода на экраны комедийного сериала "Моя прекрасная няня". В картине она исполнила роль старшей дочери бизнесмена Шаталина. На тот момент Екатерине было 14 лет. Дубакина призналась, что совсем не с теплотой и ностальгией вспоминает то время.

"Мне еще рановато было сталкиваться со взрослой жизнью: в ней есть множество как приятных открытий, так и не очень. Мне как подростку было тяжело. Казалось бы, в 14 лет стать популярным – это круто, многие мечтают об этом. Но для меня это обернулось негативом. Дети в этом возрасте должны учиться в школе, а сниматься лучше начинать, когда ты хотя бы студент, более профессиональный человек, который по-человечески сформирован и готов к такой работе, первым проблемам и испытаниям. В 14 лет все гиперболизировано. Я очень уважаю то время, сериал – прекрасный, но для детей это очень непросто", – рассказала Екатерина.

В ходе съемок актриса часто контактировала с исполнительницей главной роли Анастасией Заворотнюк. Сейчас звезда не работает. Летом 2019 года стало известно, что она борется с тяжелой болезнью. По некоторым данным, речь идет о раке головного мозга. Журналисты поинтересовались у Екатерины Дубакиной, следит ли она за новостями, касающимися состояния коллеги.

"Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент... Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню. Что бы я сейчас не сказала, это будет выглядеть как попытка ухватиться за обсуждаемую тему, а это некорректно. Я бы не стала. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".