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По важному делу: семья собралась вокруг парализованной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Появились новые данные об Анастасии Заворотнюк. которая, по некоторым данным, борется с раком головного мозга. Сообщается, что к актрисе приехала родня, причем по значимому поводу.
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В палате Анастасии Заворотнюк ее старшая дочь Анна отметила день рождения. Наследнице звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" исполнилось 24 года. Именинницу поздравили близкие друзья и родные. К больной актрисе приехали, помимо Анны, сын Майкл и мать Валентина Борисовна с помощницей, передает телеграм-канал Mash. Они привезли все необходимое для праздника.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Неизвестно, присутствовал ли там муж актрисы, прославленный фигурист Петр Чернышев. По слухам, чтобы заработать побольше денег на дорогостоящее лечение для любимой супруги, спортсмен соглашается на любую работу. Сейчас он занят в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", где задействованы такие всемирно известные фигуристы, как Алина Загитова, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие.

Сообщается, что Анастасия продолжает лечение. Недавно ее перевели в другую клинику. Каждый день у артистки реабилитационные процедуры – по некоторым данным, правая часть ее тела парализована.

Родственники принципиально не рассказывают о состоянии Заворотнюк, считая это личным делом семьи. При этом они оперативно реагируют на каждую ложную публикацию в Сети, посвященную актрисе. Подчас критика бывает очень жесткой и категоричной.

Многочисленные поклонники прекрасно понимают состояние близких онкобольной актрисы и лишний раз стараются не лезть с вопросами. Однако некоторые фанаты предпринимают попытки узнать, что же на самом деле происходит с их любимицей.

Родственники стойко держат оборону. С лета 2019 года, когда стало известно о болезни актрисы, они лишь подтвердили, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, но диагноз называть не стали.

Автор: 15 января 2020, 10:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какие шоу? Навка уже за границей загорает. Уже отработали. Не надоело писать высосанные из пальца статьи?
Патриот
Ответить
пусть живет на здоровье
Василий
Ответить
Пусть лечится спокойно!!!
1

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